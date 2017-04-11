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李明哲被中國關押案 總統府：蔡英文高度關注

2017-04-11  17:09

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工李明哲被中國國安機構關押案，總統府今天表示，總統非常關心且高度重視該案，以確保李明哲人身安全為優先。

黃重諺強調，政府在這段時間，無論是對家屬協助或是對中國方面，一直持續聯繫交涉，對於相關狀況，總統也全程掌握，「政府一體，沒有人在這件事情上缺席」。

總統府發言人黃重諺今天表示，蔡英文非常關注該案，也要求相關單位努力保護李明哲的權益。

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  • 前民進黨黨工李明哲被中國國安機構關押已超過3週，總統府發言人黃重諺今天表示，蔡英文非常關注此案。（資料照，記者蘇芳禾攝）

    前民進黨黨工李明哲被中國國安機構關押已超過3週，總統府發言人黃重諺今天表示，蔡英文非常關注此案。（資料照，記者蘇芳禾攝）

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