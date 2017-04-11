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挺吳選黨魁 屏縣議長：希望他2020選總統

2017-04-11  16:43

〔記者李立法／屏東報導〕角逐國民黨主席的前副總統吳敦義，今天到屏東縣議會拜訪黨籍議長周典論並尋求基層黨員支持，周典論說，他會答應支持吳敦義，是希望吳代表國民黨參選2020年總統，否則選黨主席就沒意義；吳敦義允諾，若當選黨主席，一定推派最好的人才選總統及立委。

周典論表示，黨內參選黨魁的6組人馬，幾乎都有透過管道尋求他的支持，他答應挺吳敦義的條件，是希望吳要代表國民黨參選2020年總統，替國民黨取回執政權，否則支持吳選黨主席就沒有意義，他認為吳政壇歷練豐富，行政資歷也最完整，能讓國民黨起死回生。

吳敦義面對周典論及眾多屏東黨員勸進聲，不願正面回應是否有意願參選下屆總統，只允諾，若能順利當選黨主席，一定義無反顧承擔黨的使命，並於2020年推派最好的人才代表國民黨參選總統及立委。

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  • 參選國民黨主席的吳敦義，尋求屏東基層黨員支持。（記者李立法攝）

    參選國民黨主席的吳敦義，尋求屏東基層黨員支持。（記者李立法攝）

  • 屏東縣議長周典論（左2）力挺吳敦義（右2）參選國民黨主席及下屆總統。（記者李立法攝）

    屏東縣議長周典論（左2）力挺吳敦義（右2）參選國民黨主席及下屆總統。（記者李立法攝）

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