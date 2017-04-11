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李明哲妻探夫受阻 蘇嘉全：中國不是常講兩國一家親？

2017-04-11  17:03

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織工作者李明哲遭中國以「涉嫌危害國安」為由逮捕，其妻李凈瑜昨欲赴中救夫受阻，台胞證也遭註銷。對此，立法院今通過朝野黨團的相關決議案，對延燒已久的「李明哲案」表態，向中國譴責，立法院長蘇嘉全受訪時也表示，中國「不是常講兩個國家一家親？」，如果一家親，更應該讓李凈瑜前往了解她先生的狀況。

綜合媒體報導，李明哲遭中國當局關押至今逾23天，立法院民進黨團、時代力量黨團都提出決議案，建請立法院決議，呼籲中共立即釋放李明哲，同時也要嚴正譴責中共政權粗暴的逮捕行為，立院上午為此進行朝野協商。

蘇嘉全受訪時表示，應該要讓李明哲的家人知道他的狀況，「中國不讓他太太去看他，這在人道上有點說不過去，更何況中國不是老是講，兩個國家一家親，一家親就更應該讓她去了解她先生狀況」。

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  • 台灣非政府組織工作者李明哲其妻李凈瑜昨日欲赴中救夫，台胞證卻遭註銷。立法院長蘇嘉全今天受訪表示，中國不是常講「兩個國家一家親？」，呼籲中國應讓李凈瑜了解先生的狀況。（資料照，記者陳志曲攝）

    台灣非政府組織工作者李明哲其妻李凈瑜昨日欲赴中救夫，台胞證卻遭註銷。立法院長蘇嘉全今天受訪表示，中國不是常講「兩個國家一家親？」，呼籲中國應讓李凈瑜了解先生的狀況。（資料照，記者陳志曲攝）

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