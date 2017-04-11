馬英九告贏周玉蔻 羅智強這樣看...

2017-04-11 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴周玉蔻指控前總統馬英九疑收頂新集團2億元政治獻金案，高院今上午逆轉改判周玉蔻拘役50天；總統府前副秘書長羅智強則是感嘆，「人間有正道，惡業無不還」。

羅智強表示，要如何平息不負責任的造謠之風？唯的一方式，就是要讓造謠抹黑者，付出代價；羅認為，好的開始，期待這些惡口能早日放過台灣。

周玉蔻3年前指稱前總統馬英九疑收頂新集團2億元政治獻金，被馬控告涉犯加重誹謗罪嫌，一審判周無罪後，高院今上午逆轉改判周玉蔻拘役50天、可易科罰金定讞。