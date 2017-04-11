台大骨醫接研考會主委 藍議員：來幫市府接骨？

北市議員王鴻薇指出，新任研考會主委王崇禮的背景是台大骨科醫師，質疑研考能力；並大酸，難道王主委是來幫北市府接骨？ （資料照，記者簡榮豐攝）

2017-04-11 16:03

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會開議第二日，下午排定台北市長赴市議會施政報告。但國民黨團發動杯葛，議員王鴻薇指出，新任研考會主委王崇禮的背景是台大骨科醫師，質疑研考能力；並大酸，難道王主委是來幫北市府接骨？

研考會主委原本由公訓處處長兼任；上個月找到人選，由台大醫院骨科醫師王崇禮接任新主委。計入研考會主委調整，已是柯市府第18次一級首長異動。王鴻薇今於議場大酸，「每次開議，都在認識新同學！」

王鴻薇指出，日前與同黨議員徐弘庭討論新任研考會主委的資歷。由於徐弘庭日前手部因傷打石膏，他打趣表示，研考會主委可以幫我看骨頭。

王鴻薇據此批柯，難道你認為，市政府現在是有病嗎？研考會主委，是來幫市政府接骨的？為什麼會找台大骨科醫師，做研考會主委？

王鴻薇說，我相信王主委在醫學領域，有專業；但市府研考會主委，找無相關資歷的人擔任，能力令人質疑。為此，自今日起，國民黨議員也會主動幫北市府管考，將針對市政府所有政策、施政地圖、KPI指標等，進行追蹤監督質詢。