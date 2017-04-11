李明哲案 陸委會下午5時將開國際記者會

2017-04-11 15:44

〔記者林良昇／台北報導〕立法院今通過朝野黨團的相關決議案，對延燒已久的「李明哲案」表態，向中國譴責，陸委會稍早發布訊息，將在今日下午5時針對李明哲事件召開國際記者會，並由陸委會主委張小月主持。

我國非政府組織工作者李明哲遭中國當局依國安理由關押超過20天，李妻李凈瑜昨欲搭機前往北京尋求人道探視，卻因台胞證被中國當局臨時註銷無法成行，陸委會將首度針對李明哲案特別召開國際記者會，政府將會有何種表態，也引發各界關注。