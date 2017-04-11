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看不爽就解約？ 藍議員批柯P：敗家市長

2017-04-11  15:42

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會開議第2日，今天下午排定台北市長柯文哲至市議會進行施政報告，但國民黨團不滿書面施政報告「擦脂抹粉」，所以發動杯葛。國民黨議員吳世正批評，台北市長柯文哲是「敗家市長」！只要柯個人看不順眼，就喊解約，導致解約金已累積近20億，將由全民埋單；但施政報告針對上述內容卻隻字不提。

吳世正指出，書面施政報告擦脂抹粉、通篇自我感覺良好，所有績效都是了不起好、什麼事都很棒！吳感到奇怪，若真如施政報告所述，那為何民調六都最差、績效六都最低？吳酸，這就是柯市府的一貫特色，沒有檢討，擦脂抹粉！

吳世正認為，施政報告最重要的是，要讓大家知道，納稅人的花到哪裡；但北市府卻沒有清楚交代。

吳接著批評，柯文哲是敗家市長！因為柯任憑個人意志解約，導致高額解約金全民埋單；但這些內容，卻全沒寫入施政報告內。

「市民納稅錢沒好好交代，憑你高興就解約！」吳說，柯市長不是大方的人，但用起公帑，不高興，看你不順眼就把你幹掉。他細述，南港機解約遭求償7億、北投纜車解約遭求償7億、城市博物館解約遭求償1億、國光客運提前解約遭求償3億。這些賠償金尚不包含大巨蛋。

吳世正說，柯文哲最愛講：「現在台灣最大的問題，就是我看你不順眼，就把你幹掉。」但這句話剛好套用到柯文哲本人身上，看不順眼就要把別人解約，導致解約金全民埋單！

對此，台北市長柯文哲過程放空，一度還單手撐著頭休息。

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  • 台北市議會今天下午排定台北市長柯文哲至市議會進行施政報告，國民黨團批評書面施政報告「擦脂抹粉」、發動杯葛。柯文哲在座位上，單手撐頭聽議員的發言。（記者羅沛德攝）

    台北市議會今天下午排定台北市長柯文哲至市議會進行施政報告，國民黨團批評書面施政報告「擦脂抹粉」、發動杯葛。柯文哲在座位上，單手撐頭聽議員的發言。（記者羅沛德攝）

  • 台北市議會今天下午排定台北市長柯文哲至市議會進行施政報告，柯文哲在座位上作伸展運動。（記者羅沛德攝）

    台北市議會今天下午排定台北市長柯文哲至市議會進行施政報告，柯文哲在座位上作伸展運動。（記者羅沛德攝）

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