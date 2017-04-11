報告未提前瞻計畫、敬老金 藍綠齊轟柯Ｐ

2017-04-11 15:37

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會施政報告，但還未報告，就遭國民黨北市議員杯葛，藍議員頻關心前瞻計畫，質疑北市府未獲中央一毛錢，施政報告卻隻字未提，懷疑柯文哲拿民生建設，跟總統蔡英文交換連任。未料，民進黨北市議員也同樣不滿報告內容，指柯文哲砍重陽敬老金、得罪這麼多人，但報告未提此事。

藍營市議員汪志冰詢問柯文哲，北市到底可以拿前瞻計畫多少錢？質疑北市有史以來拿到鴨蛋，若按照柯文哲平常風格就會伶牙俐齒、尖酸刻薄回應，但這次不表態、不回應，令人懷疑柯文哲跟蔡英文交好，用民生建設換連任，柯給蔡摸摸頭，希望得到關愛眼神，選舉時候綠營選票就源源不絕支持。

汪志冰還對柯文哲說，「要不要跟新北市長朱立倫去立法院爭取預算？台北市議員可以陪你去啊！」

藍營北市議員陳永德一樣關心前瞻計畫，並指感覺市府團隊不積極、不用心，由於300頁的施政報告並未提到前瞻計畫，是對市民及議會不尊重，他也要求柯文哲稍晚施政報告，要說明此事到底向中央爭取多少前瞻計畫預算？

綠營北市議員洪健益則質疑，北市府施政報告提及各單位得了多少工程獎，卻看不到社會福利部分，尤其柯文哲得罪這麼多老人家，砍掉1500元重陽敬老金，施政報告卻未說明，此外，施政報告也看不到未來如何振興傳統市場、商家，洪還對柯說「你是市場殺手嗎？」

藍營北市議員厲耿桂芳則質疑，柯文哲的施政報告對大巨蛋輕描淡寫。藍營北市議員王欣儀也說，施政報告提及社子島開發、大同區再生，但其他行政區發展都成隱形，難道其他居民都是二等公民嗎？這份施政報告能讀嗎？