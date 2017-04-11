| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
 首頁 > 政治

空軍接收陸軍15架黑鷹 馮世寬下令禁止塗成「藍鷹」

國防部確定空軍接收陸軍的15架黑鷹時，要求空軍不要再改塗裝，避免造成匿蹤性能上的「無謂浪費」。（國防部提供）

2017-04-11  15:39

〔即時新聞／綜合報導〕台灣曾向美國採購60架UH-60M黑鷹直升機，近期將從陸軍撥交15架黑鷹給空軍，汰換老舊的S-70C直升機，不過，傳國防部長馮世寬下令，空軍不得把黑鷹塗裝成空軍救護隊的「藍鷹」，只能在機腹加上紅十字救難標示，原因在於考量原廠的塗裝技術具有抗紅外線和部分匿蹤效果，若塗上「藍漆」，未來有作戰需求時就難以換回匿蹤塗裝。

根據《風傳媒》報導，馮世寬曾前往視察要撥交的15架黑鷹保養狀況，他讚嘆黑鷹的原廠塗裝「真是漂亮」，考量原廠黑鷹的黑色塗裝具抗紅外線和部分匿蹤效果，戰時投入運兵作戰時還是有作用，若改成空軍救護隊S-70C長期使用的「藍鷹」塗裝，除了可惜浪費，考量國內也沒有原廠的塗料技術，若有作戰需求將難以改回黑色的匿蹤塗裝。

當時台灣向美國採購60架黑鷹，馬政府時代敲定其中15架直接移交空勤總隊，並因應救難需求改裝為「紅鷹」，但美方因應空勤總隊的塗裝要求，不僅破壞原有的部分匿蹤功能，價格上還更貴，因此國防部此次在確定空軍接收陸軍的15架黑鷹時，要求空軍不要再改塗裝，這批黑鷹直升機才能在和平時期做為救護用，戰時兼任救護和作戰任務，避免性能上的「無謂浪費」。

至於陸軍最後只剩30架黑鷹，是否能因應原本汰換UH-1H直升機的作戰需求，軍方官員強調黑鷹本來就是作為運兵載具，可搭載人數到達10人，比UH-1H多出4人，且在有作戰需求時，操作技術轉換容易，移交15架黑鷹對戰力不會有太大的影響。

傳國防部長馮世寬下令，空軍不得將接收的黑鷹塗裝成空軍救護隊的S-70C「藍鷹」樣貌。圖為S-70C直升機。（資料照，記者黃旭磊攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 國防部 空軍 空軍救護隊 馮世寬 黑鷹 黑鷹直升機
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：空軍接收陸軍15架黑鷹 馮世寬下令禁止塗成「藍鷹」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.