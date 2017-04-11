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傳悠遊卡董座撂話嗆聲 藍議員批：幫派堂口嗎？

台北市長柯文哲11日下午赴議會進行施政報告，但國民黨團發動杯葛並高舉「退回施政報告」牌子抗議。（記者羅沛德攝）

2017-04-11  15:12

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會開議第2天，台北市長柯文哲下午赴市議會進行施政報告。但國民黨團發動杯葛，由議員陳炳甫率先上陣。陳指出，悠遊卡董事長林向愷日前到議員研究室，跟他的助理放話「要質詢的話，就儘管來！」他痛批，難道現在市府是幫派？首長則是幫派堂口嗎？怎麼會是嗆聲的口吻呢？對此議長吳碧珠表示，若此事為真，此舉無疑是「拆柴添火著」。

陳炳甫說，開議之前，市府會要求局處首長到議員研究室拜會，提前做意見交換、理性溝通，這本來是一件好事。未料，悠遊卡控股公司的董事長、林向愷大教授日前到研究室拜訪時，見到他不在研究室內，便向助理撂話：「跟他（指陳炳甫）說，如果要質詢的話，就儘管來！」

陳炳甫感到納悶，現在市府是幫派是不是？首長是幫派堂口嗎？怎麼會是嗆聲的口吻呢？

陳指出，悠遊卡本業市佔率下降、營收也下降，就連轉投資公司都在賠錢；一個只會理論的教授擔任董事長，不好好努力做事，只會耍嘴皮子，甚至把把市政府當幫派、把自己當堂主在嗆聲。

「大學教授潑婦罵街！」陳炳甫說，議會質詢是在嗆聲嗎？議員事前都是看了很多資料、做足準備，才做質詢；他要求市府要鄭重道歉。

對此議長吳碧珠表示，開會前都會做拜會溝通，主要是為了讓議事進行，達到府會和諧。但陳炳甫所述為真，此舉無疑是「拆柴添火著」。

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  • 台北市長柯文哲11日下午赴議會進行施政報告，但國民黨團發動杯葛並高舉「退回施政報告」牌子抗議。（記者羅沛德攝）

    台北市長柯文哲11日下午赴議會進行施政報告，但國民黨團發動杯葛並高舉「退回施政報告」牌子抗議。（記者羅沛德攝）

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