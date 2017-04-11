冤被栽贓砍榮民福利 段宜康怒：沒提案、已提告！

一位匿名為「司馬」的網友，將台北雙和醫院取消榮民掛號費優待的告示拍下，並在網路上散佈「取消榮民福利的提案人就是段宜康」。（圖擷取自段宜康臉書頁）

2017-04-11 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委段宜康莫名遭栽贓「提案砍榮民看診優惠」，該不實謠言被一位匿名為「司馬」的網友散佈在臉書及LINE上。段宜康憤怒的表示，「別說提案了，今天上午去提告了」。

段宜康在臉書上PO文表示：「這位『司馬』，本名陳佳鴻，是台中后里的國民黨。

你確定要這樣惹我嗎？2005年，立法院審查總預算時，就決議要求署立醫院除依規定對70歲以上老人、重大傷病、低收入戶之外；只能對醫院員工減免掛號費。」

此外，段宜康也打臉該名網友：「何況，附圖這張告示是台北雙和醫院的公告。雙和醫院是當年衛生署BOT給北醫負責興建、經營。財務、管理自主，政府根本不能干涉。這個國民黨到處信口開河，説是我提案。」

段宜康否認這是他的提案，並且怒嗆：「別說提案了，我什麼時候談過榮民的掛號費？今天上午去提告了。」

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