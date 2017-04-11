| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
土耳其南部傳大爆炸 多人受傷
 首頁 > 政治

冤被栽贓砍榮民福利 段宜康怒：沒提案、已提告！

一位匿名為「司馬」的網友，將台北雙和醫院取消榮民掛號費優待的告示拍下，並在網路上散佈「取消榮民福利的提案人就是段宜康」。（圖擷取自段宜康臉書頁）

2017-04-11  15:43

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨籍立委段宜康莫名遭栽贓「提案砍榮民看診優惠」，該不實謠言被一位匿名為「司馬」的網友散佈在臉書及LINE上。段宜康憤怒的表示，「別說提案了，今天上午去提告了」。

段宜康在臉書上PO文表示：「這位『司馬』，本名陳佳鴻，是台中后里的國民黨。

你確定要這樣惹我嗎？2005年，立法院審查總預算時，就決議要求署立醫院除依規定對70歲以上老人、重大傷病、低收入戶之外；只能對醫院員工減免掛號費。」

此外，段宜康也打臉該名網友：「何況，附圖這張告示是台北雙和醫院的公告。雙和醫院是當年衛生署BOT給北醫負責興建、經營。財務、管理自主，政府根本不能干涉。這個國民黨到處信口開河，説是我提案。」

段宜康否認這是他的提案，並且怒嗆：「別說提案了，我什麼時候談過榮民的掛號費？今天上午去提告了。」

相關連結請見：

廣告
  • 衰躺槍的段宜康，對此不實謠言憤怒PO文打臉該名網友，並且表明已經提告。（圖擷取自段宜康臉書頁）

    衰躺槍的段宜康，對此不實謠言憤怒PO文打臉該名網友，並且表明已經提告。（圖擷取自段宜康臉書頁）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 掛號費 榮民 段宜康
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：冤被栽贓砍榮民福利 段宜康怒：沒提案、已提告！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.