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立院三讀 當沖稅降至千分之1.5
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立院三讀 當沖稅降至千分之1.5

為提升台股量能，立法院今三讀《證券交易稅條例》修正案，當沖稅率自現行千分之3減半降至千分之1.5。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-04-11  14:56

〔記者楊淳卉／台北報導〕為提升台股量能，立法院今三讀《證券交易稅條例》修正案，當沖稅率自現行千分之3減半降至千分之1.5，施行1年後，如台股交易量未明顯回升，財政部將進行政策檢討。

當沖降稅指同一證券商受託買賣的同一帳戶，於同一營業日現款買進與現券賣出同種類同數量的上市櫃股票，於出賣時按每次交易成交價格依千分之1.5課徵證券交易稅。

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相關關鍵字： 當沖稅率 當沖證交稅 當沖證交稅減半 證券交易稅條例
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