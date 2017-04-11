柯文哲施政報告 王世堅送《甘地傳》救靈魂

2017-04-11 14:54

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今赴議會進行施政報告，民進黨籍市議員王世堅批評柯文哲日前出訪時，將印度聖雄甘地比喻為印度版的白色力量，根本就是褻瀆。王更送上一本甘地傳，要柯帶回好好研讀，「救救自己的靈魂」。不過，柯文哲對於王世堅「贈書」，不但未起身接下，甚至也未多作反應，最後王只能把書往市長桌上丟下走人。

王世堅痛批，北市府的市政報告就像鬼畫符，把簡單的問題複雜化，說了半天什麼都沒有做到。更點名市長柯文哲，市政一事無成就算了，為了轉移施政不力的焦點，最近更是變本加厲的炒議題、耍嘴皮，帶團出訪東南亞，先是發表反對去蔣化，隔天去甘地紀念館，說甘地是印度版的白色力量，只差沒說甘地是印度版的柯文哲。

王世堅直言，柯文哲無知、粗鄙，對甘地堅持的不合作運動是一種褻瀆，批評泰國政變、馬來西亞宗教等，數落新加坡是籠子裡的金絲雀，數落香港不但小，還沒有選舉、沒有自由的靈魂。王批評，中國也沒有選舉啊，柯卻說一個中國、兩岸一家親，刻意討好中共，充分顯示柯是個投機、勢利、毫無人文素養的傢伙。

王世堅更舉甘地為例，甘地強調不排外的，還強調要施惠給其他國家，但柯文哲說的做的都是在詆毀其他國家；甘地說人是思想的產物，心裡想的是什麼就會變成怎樣的人，柯市長心裡想的都是競選連任、權位和做秀，當然就會變成政客、權謀、政客、小丑。最後還送上《甘地傳》，希望柯文哲好好研讀，救救自己的靈魂。