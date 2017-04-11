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大巨蛋案查公安 北檢傳營建署、台建中心職員說明

2017-04-11  14:49

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署調查大巨蛋案，根據台北市政府前年4月公布的大巨蛋安全體檢報告，提出包括建築量體過大導致災害風險劇增等5大安檢問題，檢方為釐清大巨蛋相關公安問題，今天以證人身分傳喚營建署官員及台灣建築中心職員等人說明，訊後已請回。

前年4月，北市府提出的5大安檢問題，包括建築量體過大導致災害風險劇增；商場與巨蛋共構造成安全危機；各棟地下停車場連通，災害易蔓延擴散；戶外空間無法容納所有逃生民眾；消防救災無法進行。

北市府先前提出7項公安基準，其中有4項由北市府審查、3項由台建中心審查；遠雄先前曾以此質疑北市府私設刑堂。關於7項公安基準包括：大巨蛋8分鐘內全員疏散觀眾席、15分鐘內全館疏散戶外；人員逃生步行速度以每秒1.2公尺計算；模擬逃生避難需擺設座椅，未關閉樓梯、出口；應有30分鐘以上耐燃性能的構造；戶外疏散空間計算應扣除植栽、消防車動線等；戶外疏散空間密度每平方公尺3人；地下停車逃生梯步行最遠距離不超過60公尺。

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  • 北市副市長鄧家基表示，北市府不排斥7項公安基準給營建署台灣建築中心審查，他也解讀，趙董事長接受市政府的公安基準，回歸專業審查。（資料照）

    北市副市長鄧家基表示，北市府不排斥7項公安基準給營建署台灣建築中心審查，他也解讀，趙董事長接受市政府的公安基準，回歸專業審查。（資料照）

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