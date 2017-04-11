回應連勝文三問 詹啟賢：改變從我開始

2017-04-11 15:25

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中央委員連勝文昨天在臉書針對黨主席選舉提出「三問」，前中國國民黨副主席詹啟賢今天則在臉書上回應，並強調「改變，從我開始！」

連勝文昨天在臉書針對黨主席選舉，提出他的「三問」，包括各參選人應證明自己的組織管理能力，是否具有黨內溝通協調的能力，以及是否有能力重建黨內的信任感。

詹啟賢在臉書提出「三答」回答連勝文的提問。他表示，他出身醫界，但他不只是醫生，橫跨醫療行政、衛生政務、生技產業等行業，熟悉決策、協調、執行及營運等，表現有目共睹。

詹啟賢說，他沒有包袱、沒有恩怨，亦不追求個人名利，一切以對「國民黨有利」為依歸，因此有寬闊的協調空間，「我的參選，就是提供黨員中道的選擇，讓大家不必在對立的兩極中為難，選我就對了！」

詹啟賢說，信任是團隊合作成功的關鍵要素，他講誠信，誠信就是改革的第一步，且他願意相信他人，開誠佈公、公開透明、不互相猜忌，「能夠將各方意見異中求同，更可以整合大家向目標邁進，對我有信心」。