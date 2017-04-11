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北市議會開議 童仲彥神隱、吳志剛說謝謝關心

2017-04-11  14:37

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今下午赴議會，展開一連2天的施政報告，日前身陷緋聞案的民進黨台北市議員童仲彥、國民黨台北市議員吳志剛，一樣成為媒體焦點。吳志剛下午現身議會，面對媒體各式問題，頻跳針說「謝謝關心」；不過，童仲彥則繼續神隱，打算明天才會赴議會。

對於余天的女兒余筱萍，看準童仲彥被開除黨籍，也要競選中正、萬華區議員；童仲彥昨才酸余筱萍只會打麻將、靠爸。未料，《鏡周刊》今報導，童仲彥日前與一名大眼妹搭機出遊，大眼妹還於臉書PO出與童到峇里島旅遊親密合照；童仲彥轉為低調，媒體於採訪群組詢問此事，童並未回應，僅說「明天才會進去（市議會）」。

稍早，一樣身陷緋聞案的國民黨台北市議員吳志剛則赴市議會，立刻被媒體包圍追著問，與民進黨新北市議員李婉鈺的關係、是否擔心自己選情受影響、對於余天女兒余筱萍參選該區議員等問題；吳志剛始終帶著微笑，但僅說「謝謝關心」，目前的準備是「平常積極做好選民服務」。

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  • 吳志剛出現於市議會。（記者郭安家攝）

    吳志剛出現於市議會。（記者郭安家攝）

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