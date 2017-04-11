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保障各族發聲機會 議員提案變更選舉區

2017-04-11  14:34

［記者張存薇／台東報導］台東縣議會臨時會今天開議，卑南族議員江堅壽提案增加平地原住民選舉區，以保障少數族群參政權，且自下屆開始變更，縣選委會表示，選區劃分涉及人口、交通等諸多因素，會再檢討現行規定，至於下一屆議員若要選區變更，必須在今年12月25日前完成公告。

江堅壽指出，台東縣議員第8選區包括卑南鄉、太麻里鄉、大武鄉、金峰鄉及達仁鄉及蘭嶼鄉平地原住民，幅員廣大，服務區廣達百公里，疲於奔命。

他進一步說，台東縣平地原住民總人口數為5萬6676人，應選名額8名、均數為7085人，而第8選舉區內有卑南、阿美、魯凱及排灣4大族群，其中排灣族在太麻里、大武兩鄉即有約6800人，卑南鄉卑南族僅2753人、魯凱族1183人，現行選舉區劃分不利於卑南族、及魯凱族議員席次產生；建議卑南、蘭嶼、綠島鄉成立1選區，而南迴4鄉另成立一選區。

縣選委會表示，目前縣議員選區劃分依選罷法及地方制度法規定，議會有提案調整，縣選委會會再開會檢討，必要時也會開公聽會。

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  • 議員江堅壽建議修正平地原住民議員選舉區。（記者張存薇攝）

    議員江堅壽建議修正平地原住民議員選舉區。（記者張存薇攝）

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相關關鍵字： 卑南族 平地原住民 排灣族 議員選區重劃 阿美族 魯凱族
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