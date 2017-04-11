自嘲「空降習慣了」 吳敦義屏東行地方大咖陪行

2017-04-11 14:23

〔記者陳彥廷／屏東報導〕前副總統吳敦義今天抵屏東，為今年5月20日的國民黨主席選舉向屏東鄉親拜票，中午他匆匆抵達屏東東港，現場席開30桌，到場座無虛席，而出身屏東的藍營大咖也陪跑，前總統府秘書長曾永權及前行政院秘書長簡太郎都到場力挺，吳敦義席間以前屏東縣長張豐緒拉近和屏東民眾距離，並批民進黨一例一休政策是讓「全民都休」。

今天藍營屏東大咖雲集陪同吳敦義，除曾永權、簡太郎外，前縣黨部主委廖婉汝及現任主委蘇清泉，及國民黨籍縣議長周典論及縣議員潘裕隆都到場。

「我空降習慣了！」（台）吳敦義致詞時，細數他從記者出身後的政績，台北市議員時期要求當時出身屏東的台北市長張豐緒進行眷村改建，這也是中華民國第一次把老舊的眷村改建成功，推手就是他和張豐緒，而後回故鄉南投當縣長，再被派到高雄當市長，北中南通通服務兩屆，加上3屆立委，中央執政、副總統，資歷訓練完整，在國民黨辛苦階段，自動報名參選黨主席，「懇託大家好不好？」，現場則響起「好！」及如雷掌聲。

吳敦義並自我推薦國民黨上次在野時，他任黨的秘書長，不過後來的立委選舉，國民黨反而再成為立院第一大黨。

吳敦義也批評，民進黨做這麼爛，如一例一休是讓全民都休，而民進黨去蔣化、去中華民國化，憑什麼宣誓要作中華民國總統？