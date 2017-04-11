婦聯會捐160億給衛福部 黨產會：符合黨產條例

2017-04-11 14:01

〔記者楊淳卉／台北報導〕行政院黨產會今天召開委員會議，針對婦聯會去函衛福部，表示欲捐160億元作為政府長照專款，是否合於「黨產條例」一事討論。黨產會認為，婦聯會要捐贈160億元予衛福部，因是捐贈國家所有，合於黨產條例規定。

黨產會指出，若婦聯會日後被黨產會認定為政黨的附隨組織，基於黨產條例的立法目的，在於使附隨組織不當取得財產回歸國有、政黨公平競爭，黨產會仍可依「黨產條例」規定，核准婦聯會捐贈160億元給予衛生福利部。

今會中也就黨營事業中投公司申請處分其資產案討論。黨產會指出，因中投公司負債比高達資產56.4％（其資產為344.82億元，負債194.65億元），而有償還銀行借款之必要，基於償債目的，黨產會已同意中投處分國家山莊畸零地，中投將會就其處分進度檢附資料向黨產會說明備查。