被點名選北市議員 民進黨正妹發言人這樣回

2017-04-11 13:50

〔記者蘇芳禾／台北報導〕歌手、民進黨新北市黨部主委余天的女兒余筱萍，傳出有意參選台北市萬華區議員。民進黨副秘書長徐佳青今天表示，對個別參選人，沒任何評論，但對於很多人想代表民進黨參選的現象，「樂觀其成」；民進黨發言人吳沛憶則說，現在討論太早。

擬參選台北市萬華區議員的余筱萍今天說，父親余天是民進黨新北市黨部主委，累積不少人脈，提到外界對她「靠爸」的評價，余筱萍坦言「有爸爸靠很幸福」。

媒體日前點名，余筱萍面臨的黨內對手，還有民進黨正妹發言人吳沛憶。

對此，吳沛憶今天受訪時表示「沒有」，吳沛憶認為，現在討論還太早，一切等黨內初選辦法出來後再來討論，會比較恰當。

徐佳青則說，對於個別選區、個別參選人，黨沒有任何評論，民進黨7月才會召開黨代表大會，通過相關辦法。不過對於很多人願意、也想代表民進黨參選的現象，民進黨都樂觀其成，這也代表基層對民進黨的公職人員有一定程度的信任。