國籍法素行不良條款 新移民歸化艱辛
〔記者鄭鴻達／台北報導〕移民／移住人權修法聯盟今日在立法院外召開記者會，指許多新移民在歸化中華民國的過程困難重重，呼籲政府按照總統蔡英文新移民政策之「尊重、包容、多元、平等」精神，刪除《國籍法》「素行不良」之規定，避免此條文變相懲罰新移民。
勞動人權協會執行長王娟萍指出，《國籍法》第三條在去年修法後，將「品行端正」條文拿掉，但改用「素行不良」，並要求用高道德標準審視新移民取得身分證之條件，但以一個模糊的字眼取代另一個一樣模糊的字眼，實為換湯不換藥，應即取消。
王娟萍接著說，他們抗議此條文，內政部卻說若認為是模糊字眼，那就來認定何謂「素行不良」，此條文成為破壞新移民婚姻、家庭的檢查制度，希望政府依照蔡總統曾宣示的「尊重、包容、多元、平等」精神來執行新移民政策，不要破壞新移民的家庭幸福。
來自柬埔寨的南洋台灣姐妹會執行秘書李佩香表示，此條文讓許多新移民姊妹有微罪就拿不到身分證，甚至被撤銷國籍，舉例來說，新移民可能因車禍不小心有過失傷害罪，便成立「素行不良」條件，或是被惡意舉報未盡扶養義務，此類案件應視法院判決來認定。
來自中國的台灣新移民勞動權益促進會理事長劉茜表示，此條款雖然打擊許多假結婚，但也讓許多真結婚的新移民家庭成為怨偶，無法與丈夫一直在台灣生活，夫妻間難免有摩擦，若因吵架被趕出門就可能無法申請身分證，不知為何政府要以身分證壓制新移民。
桃園市群眾服務協會移工服務暨庇護中心主任汪英達表示，新《國籍法》偷渡《社會秩序維護法》及緩刑、緩起訴條件，連被判無罪的都被納入法條，會申請歸化的人是對此國家有認同、感情，希望政府擬定更前瞻、包容的政策，不要把愛台灣的人硬生生推出去。
屏東縣好好婦女權益發展協會主任蔡順柔表示，協會常收到的個案，是丈夫故意浮濫舉報，導致內政部在不知情新移民配偶遭家暴情況下損害其權益，讓新移民生活不安，希望政府三思，不要以此懲罰新移民。
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