李明哲被失蹤 柯P有話要說...

2017-04-11 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕台灣非政府組織（NGO）人權工作者李明哲，遭中國以「涉嫌危害國安」逮捕，「被失蹤」20多天，其妻李凈瑜昨擬赴中救夫，卻因台胞證遭註銷無法登機，讓她崩潰不已。對此，台北市長柯文哲今表示，人權仍是普世價值，中國總得有些公開說明。

綜合媒體報導，柯P今上午在搖滾世大運活動後被問到，6月赴上海出席雙城論壇時，是否會找機會協助目前下落不明的李明哲，他表示，這起事件應不會拖到那時候，然而，人權依舊是普世價值，因此中國還是得公開說明，兩岸人民都在看你的一舉一動，仍需多小心注意。