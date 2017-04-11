接見海外志工 蔡總統：做最好的國民外交

蔡總統接見傑青獎受獎學生代表。（圖為總統府提供）

2017-04-11 13:10

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天在接見「第24屆全國大專院校傑出服務性社團暨社團領袖『傑青獎』受獎學生代表」表示，青年學生的足跡，並不侷限於台灣，近年，海外志工服務也越來越蓬勃發展。無論大學或非營利組織團隊，透過醫療、環保、科學、以及語文知識的傳遞，都為我們做了最好的國民外交。

她說，有這麼多年輕人，充滿熱忱投入志願服務，讓台灣變得更溫暖，也讓世界更認識台灣。這是我們社會最珍貴的資產。

蔡總統上午接見上述學生代表，期許獲獎代表藉由參與志願服務所得到的回饋及反思不斷成長，持續發揮影響力，迎向挑戰，讓國家與社會更加強壯、美好。

蔡總統致詞時表示，「傑青獎」設立目的是鼓勵大專院校學生投入社會公益、服務人群。「國際傑人會」多年來持續舉辦「傑青獎」，讓許多有意義的事蹟受到表揚，值得肯定。

總統指出，參與志願服務，是付出行動、回饋社會的具體方式。在民主的台灣，這也是公民社會的活力來源。僅僅今年寒假期間，就有超過500個大專院校的服務隊、近1萬5千名學生志工獲得教育部補助，前往台灣不同的角落，為中小學生舉辦營隊，拉近城鄉的教育資源差距。

總統強調，在座的青年學生就是台灣最有活力、也最有創意的世代，期許大家藉由參與服務所得到的回饋和反思，不斷成長，未來持續發揮影響力，迎向種種挑戰，我們的國家和社會將會因為年輕世代的參與，變得強壯、變得美好。

最後，她期勉所有獲獎青年學生代表保持熱情，繼續在服務當中成長。