立法院決議 校園膳食禁用基改食品
2017-04-11 12:55
立法院通過決議，維持《學校衛生法》條文，不得擅為開放基改食品進入校園膳食。（記者鄭鴻達攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今日決議通過國民黨立法院黨團之提案，不得擅為開放校園膳食使用基因改造生鮮食材及其初級加工品。國民黨立委李彥秀強調，基改食品仍有很多疑慮，應維持原《學校衛生法》規定，避免高風險食品進入校園，維護孩子健康。
立法院院會今日決議通過國民黨團提案，會同衛生福利部及教育部，應維持《學校衛生法》現行條文，不得擅為開放校園膳食，使用含基因改造生鮮食材及其初級加工品，也應嚴格落實執行基改食品之標示作業，保障國人食品安全。
提案指出，鑑於美國貿易代表署日前公布外國貿易障礙報告，將校園膳食禁含基改食品、含基改原料食品強制標示等，列為貿易障礙，然近年時安管理趨勢，對此已從危險治理轉為風險預防，如歐盟肯定消費者之知情權，據而實施食品強制標示基改食品之制度。
提案表示，歐盟在2015年決議，歐盟各會員國可依經濟、社會及倫理等理由，自行決定是否限制或禁止栽種基改作物，可見基改作物仍具食安疑慮。
李彥秀認為，美雖為台重要貿易夥伴，但國人健康不應作為貿易交換籌碼，她擔心在美、日貿易進逼下，政府因此棄守食安，應學習歐盟之風險預防，校園膳食應維持原規定，不應擅自開放含基改食材及初級加工品，避免高風險食品進入校園，維護孩子健康。
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