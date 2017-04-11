菲移工膳宿費合約鬧雙胞 立委籲勞動部拿出對策
〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓移工勞動契約鬧雙胞，雖都經過菲律賓官方驗證，「膳宿費用免費與否」規定卻不一致，引發多起勞資爭議。國民黨立委陳學聖今呼籲勞動部拿出對策，因為若演變成移工集體訴訟，台灣雇主將需返還高達3億的爭議支出，可能產生關廠等連鎖效應。勞動部則表示將在今年8月台菲勞工部長會議時，向菲重申訴求。
菲律賓移工來台工作前，須簽署勞動契約與工資切結書，兩份合約分別經由菲律賓在台辦事處及菲律賓勞工部驗證。其中勞動契約內載明台灣雇主必須「免費提供食宿」；然而工資切結書合約卻規定移工需每月繳交膳宿費給雇主，許多雇主便從月薪內扣除膳宿費處理。兩份合約規定不一致、互相矛盾，導致在台灣出現多起勞資爭議。
陳學聖表示，桃園某知名大廠內有約1千名菲律賓移工，此事已在移工群組內串聯，若以膳宿費每月2500元與追償10年工期計算，該大廠可能將有3億多元的爭議支出。陳學聖說，此事可能擴及所有在台菲律賓移工共13萬人，若法院判決將來移工都可要求雇主返還，將是100億以上的爭議金額。陳學聖強調，此事攸關菲律賓移工權益，此事10多年來沒有解決，如今拖成百億紛爭，已經引起許多工廠緊張，更可能產生關廠等連鎖效應，希望勞動部不要小看嚴重性。
勞動部跨國勞動力管理組專委蘇裕國說明，膳宿費應由雇主與移工合議確定一致的金額，唯有菲律賓政府，出於保障勞工權益而片面改變規定，造成一個官方驗證兩種契約的不一致問題，造成雇主和移工的困擾，勞動部已經多次要求菲律賓政府調整。
蘇裕國說，勞動部在2008年與2013年均做過解釋，使契約可重新議定，例如若勞動契約約定為零，但工資切結書是4000元，勞工入國後若和雇主合議，便可變更契約，但金額不能超過工資切結書金額。蘇裕國也強調，此事可能影響雇主引進菲律賓籍勞工的意願，勞動部了解此情形，今年8月召開台菲勞工部長會議時，也會再正式向菲律賓提出訴求，要求調整成一致規定，避免勞資紛爭。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 川習會後 外交部︰美國已向我簡報
- 被童仲彥酸只會打麻將、靠爸 余筱萍反擊這樣回…
- 《謠言終結站》遊民每月爽領31000？ 北市府︰根本沒補助
- 前瞻計畫對雙北不公？朱立倫籲拋開政治色彩
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- 母親「騎」舊情人 兒子竟偷拍索千萬
- 智冠3月營收14.1億 首季營收44.2億
- 自由談》北京的「政治寒夏」來臨
- 劉嘉玲時裝秀抱緊梁朝偉 夫妻同框曬愛
- 分手男友後振作！雪莉激凸又一發
- 徵信天后江梅綺偷拍法院女科長 要賠30萬元
- 打除花苞惹議 東勢木棉花道多紛擾
- MLB》投手不會牽制 跑者挑釁動作笑翻球迷（影音）
- 機位超賣趕乘客下機 亞裔男遭強行驅離濺血
- 劉亦菲小腹微凸飄孕味 被爆今年嫁宋承憲
- 4/11重要財經新聞一覽
- 元太、SONY半導體合資 擴展電子紙版圖
- 七成電表不合格 澎湖電網減價驗收
- 正妹遭小男孩瘋狂揉奶 影片惹議
- 降雨趨緩！ 氣象局解除北北基9縣市大雨特報
- 生意遍全台 檢警抄淫窟扣名車
- 少年醉撞小黃 人摔撞超商玻璃不治
- 高醫大附醫傳不明異味 幸無人就醫狀況解除
- 提列輝山損失準備 永豐金證3月轉虧
- MLB》小熊升冠軍旗幟 瑞格利球場氣氛歡騰（影音）
- （圖多）大小牌無所謂 歐陽娜娜拒作ＸＸ牌
- 鐵道電動小火車 9月天送埤站復駛
- 大同委託書徵求戰開打 市場派稱「螞蟻對大象」
- S8三星最大機王 5.1開賣 歷代最大螢幕24,900元起 15天內不良品可換新
- 大巨蛋安全工項 再核准7項施作
- NBA》舞王徒手掰開蘋果 嗆聲「賭你做不到」（影音）
- 捕捉、結紮、施打疫苗、放回原地 偏區駐點TNVR 外埔首辦
- 〈生活大補帖〉啥米？ 你家沒冰箱
- 展現在地特色 頭城發行觀光行旅手札
- 克服障礙 林欣儒用輪椅舞出希望
- 許瑋甯畫功了得 「知更鳥」暗藏玄機
- 神奇雷射武器 美軍逼近實用化
- 北韓6度核試？傳最快在金日成冥誕試爆
- 〈上班一族徵文〉360行工作照
- 《觀察筆記》撤掉陸委會
- 國際現場》Google投資樂金1兆韓元
- 自由廣場》三中案 應重啟偵查
- 7旬翁摔溝溺斃 新化公所判賠230多萬
標題：菲移工膳宿費合約鬧雙胞 立委籲勞動部拿出對策
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email