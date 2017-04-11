菲移工膳宿費合約鬧雙胞 立委籲勞動部拿出對策

2017-04-11 12:54

〔記者呂伊萱／台北報導〕菲律賓移工勞動契約鬧雙胞，雖都經過菲律賓官方驗證，「膳宿費用免費與否」規定卻不一致，引發多起勞資爭議。國民黨立委陳學聖今呼籲勞動部拿出對策，因為若演變成移工集體訴訟，台灣雇主將需返還高達3億的爭議支出，可能產生關廠等連鎖效應。勞動部則表示將在今年8月台菲勞工部長會議時，向菲重申訴求。

菲律賓移工來台工作前，須簽署勞動契約與工資切結書，兩份合約分別經由菲律賓在台辦事處及菲律賓勞工部驗證。其中勞動契約內載明台灣雇主必須「免費提供食宿」；然而工資切結書合約卻規定移工需每月繳交膳宿費給雇主，許多雇主便從月薪內扣除膳宿費處理。兩份合約規定不一致、互相矛盾，導致在台灣出現多起勞資爭議。

陳學聖表示，桃園某知名大廠內有約1千名菲律賓移工，此事已在移工群組內串聯，若以膳宿費每月2500元與追償10年工期計算，該大廠可能將有3億多元的爭議支出。陳學聖說，此事可能擴及所有在台菲律賓移工共13萬人，若法院判決將來移工都可要求雇主返還，將是100億以上的爭議金額。陳學聖強調，此事攸關菲律賓移工權益，此事10多年來沒有解決，如今拖成百億紛爭，已經引起許多工廠緊張，更可能產生關廠等連鎖效應，希望勞動部不要小看嚴重性。

勞動部跨國勞動力管理組專委蘇裕國說明，膳宿費應由雇主與移工合議確定一致的金額，唯有菲律賓政府，出於保障勞工權益而片面改變規定，造成一個官方驗證兩種契約的不一致問題，造成雇主和移工的困擾，勞動部已經多次要求菲律賓政府調整。

蘇裕國說，勞動部在2008年與2013年均做過解釋，使契約可重新議定，例如若勞動契約約定為零，但工資切結書是4000元，勞工入國後若和雇主合議，便可變更契約，但金額不能超過工資切結書金額。蘇裕國也強調，此事可能影響雇主引進菲律賓籍勞工的意願，勞動部了解此情形，今年8月召開台菲勞工部長會議時，也會再正式向菲律賓提出訴求，要求調整成一致規定，避免勞資紛爭。