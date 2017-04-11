前瞻計畫北市全槓龜？藍議員批柯P：為求連任而悶不吭身
國民黨市議員今早召開記者會指出，北市府提出的9項全摃龜，卻未見北市府積極爭取，或大動作向中央反應；質疑台北市長柯文哲是為了獲得總統蔡英文垂憐來禮讓連任市長，所以才不吭不響。 （記者何世昌攝）
〔記者何世昌／台北報導〕行政院推動總額逾8800億元的8年特別預算案，並分為軌道、水環境、綠能、數位、城鄉等5大項，來補助各縣市政府的建設案。北市府總額878億元的9項計畫申請。多名國民黨市議員今早召開記者會指出，北市府提出的9項全摃龜，卻未見北市府積極爭取，或大動作向中央反應；質疑台北市長柯文哲是為了獲得總統蔡英文垂憐來禮讓連任市長，所以才不吭不響。
北市府提出9項、共878億元的建設計畫，分別是「台北市東側南北向軌道運輸系統」、「五股地區防洪計畫—成就『社子島計畫』之外部條件」、「大台北供水計畫—翡翠水庫原水管」、「廚餘生質能廠及綠能環保園區計畫」、「台北當代藝術聚落—北美館擴建計畫」、「台北金融園區（中心）—信義區公所現址」、「南港生技產業聚落—南港機廠」、「智慧城市產業驅動方案」、「台北市智慧電網建設」。
國民黨台北市議員王鴻薇、徐弘庭、陳炳甫、闕枚莎11日上午共同召開記者會指出，「前瞻基礎建設計畫」將提供8年8800億給地方做建設，高雄提報的2023億、台中1600億、台南1799億等，核准比率均達8成以上，唯獨台北的878億核定金額為0，一毛錢都拿不到。
王鴻薇質疑，柯文哲為氏了獲得蔡英文總統的垂愛，或禮讓柯下屆繼續選市長，所以才任由9項計畫摃龜，也悶不吭聲。徐弘庭也批，這些計畫攸關台北市的民生問題、基礎建設，不該成為柯文哲跟民進黨的政治籌碼；柯文哲不該以「綠營有內線、他沒有」為由，就兩手一攤，假裝事情解決了。
陳炳甫則說，計畫提出來沒有獲得補助，原因有二：第一，計畫不夠完美；第二，是審核「偏見」，一開始就不打算給你。
王鴻薇指出，這項計畫的提報由各個市府局處呈報、研考會整合、副市長林欽榮核定後再送中央，到底是哪一個環節出了差錯，柯文哲有義務在施政報告時解釋清楚。
北市府研考會現場回應，目前中央尚未完全核定，後續會秉持以民眾為主，積極向中央爭取。
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