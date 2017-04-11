藍可讓台灣錢淹腳目？綠委嗆：開一堆芭樂票

2017-04-11 12:49

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席參選人郝龍斌昨表示，KMT可以讓台灣錢淹腳目，慘遭網友大酸，「黨產淹腳目」、「8年拼到22K？」對此，民進黨立委林俊憲今回應，如此誇下海口，「芭樂票一張一張開」，屆時要是沒做到，又要牽拖是民進黨跟時代力量害的。

林俊憲今於臉書粉專分享本報新聞，並撰文指出，國民黨為拼選舉，「一些選舉瞎話真是信口捻來不用打草稿」、「芭樂票一張一張開」；他表示，以「利益」為核心價值的國民黨，選舉話術不出幾套，包括選上之後，「台灣經濟就會起飛」、「台灣錢會淹腳目」、「陸客就來了」、「中國市場就會打開了」，以及「選上黨主席，就可以帶領大家重返執政」。

林俊憲質疑，若是沒做到，「就牽拖是民進黨害的」，連時代力量一併拖下水；那要是沒選上，以「利益至上」的國民黨思維來看，「那就是國民黨的世界末日了」，到時候可能又會大喊「中華民國要滅亡了」。

郝龍斌昨於臉書粉專貼文，向黨員與藍營支持者信心喊話，他說，國民黨曾經歷一個黃金年代，當時因KMT有辦法「讓台灣經濟起飛」、「讓台灣錢淹腳目」，而獲得民眾認同，他相信，若想找回人民信任、那份光榮感，唯有再度窮盡「洪荒之力」，找出台灣經濟的出路，這也是他若選上黨主席，最重要的使命。