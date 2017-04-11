被判拘役 周玉蔻：榮幸成為「司法政治獵殺的女巫」

2017-04-11 12:25

〔記者施曉光／台北報導〕名嘴周玉蔻昔日指控前總統馬英九收頂新集團2億元政治獻金案，遭馬英九控告誹謗，法院一審判周無罪，但高院今天改判拘役50天，全案定讞，周玉蔻上午在臉書聲明質疑審判長陳筱佩的自由心證在歷次出庭時，都表現得淋漓盡致，「政治色彩鮮明，毫無掩飾」，她並說，自己很榮幸成為司法政治判決的標的，司法政治獵殺的女巫。

馬英九方面則由馬辦發言人徐巧芯回應表示，感謝高等法院承審本案的法官釐清事實，做出適法適當的判決。

周玉蔻以諷刺的口吻聲明，「謝謝你，審判長陳筱佩女士，你的自由心證在歷次出庭時，都表現得淋漓盡致，政治色彩鮮明，毫無掩飾，希望對得起你的良心。陪審及受命2位男性法官，你們的懦弱，讓人開了眼界。」