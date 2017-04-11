探77年黨齡老黨員 柱柱姐：明年要勝選
2017-04-11 12:18
國民黨主席洪秀柱（左二）探望黨齡七十七年的老黨員何紹權（中），大家歡喜抱在一起。（記者王俊忠攝）
〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨主席洪秀柱今上午到台南探訪一位黨齡高達七十七年的資深黨員、高齡九十七歲的前上校團管區司令何紹權。洪秀柱說，很感激何伯伯這些老黨員對國民黨不離不棄，國民黨走到如此地步、真的對不起資深黨員，明年九合一選舉必須奮起勝選，才有臉再來探望老黨員。
住在南市東區莊敬里內的何紹權與八十七歲妻子恩愛同住，平時莊敬里長林榮德會定時探視。何紹權說，自己經歷八年抗戰，幸運沒有戰死，後來從團管區司令退休，感謝洪主席到家裡探望，他與里長送包子祝洪主席包中、當選黨主席，也送一本他自己寫的健康養生書給洪。市議員王家貞、林燕祝都到場陪同。
洪秀柱表示，何伯伯黨齡長達七十七年，是目前台南市黨齡排名第二的老黨員，他的黨員證都快看不見字跡了，何伯伯有個心願希望三年後百齡大壽，且黨齡到達八十年，盼國民黨能頒給他八十年黨齡的紀念證書。
洪說，聽到何伯伯的心願，內心很感慨，國民黨走到如今這地步，真的對不起這些資深黨員，如果明年九合一選舉，國民黨能重振奮起再勝選，為黨帶來一線曙光與希望，她才有臉回到何伯伯家慶祝百歲嵩壽與八十年黨齡雙喜。
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