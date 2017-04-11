退伍軍人到國防部抗議 丟雞蛋拉布條

2017-04-11 12:08

〔記者羅添斌／台北報導〕為抗議蔡政府年金改革措施，部分退伍軍人今天到國防部表達抗議，激動的退伍軍人大聲高喊：出賣軍人，沒有誠信，部長下台...還丟雞蛋抗議，所幸過程平和，約莫二十分鐘就已結束。

對於退伍軍人抗議，以及國防部曾允諾要在四月十日舉辦年金改革公聽會，但至今仍未辦理，國防部發言人陳中吉說，這件事情茲事體大，涉及到退役和現役官兵，相關權益都要兼顧，在合理可行方式下，設計一套大家都可以接受的方案，現在這階段正在廣蒐各方面意見，意見成熟後，會向大家說明。

他說，國防部還沒開公聽會，等時機成熟，會向大家說明。