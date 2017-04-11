徐巧芯、蔡正元互槓扯馬英九？ 綠要求重查中影案

2017-04-11 12:19

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨於2006年出售三中（中影、中視、中廣）股權遭質疑是「賤賣」，特偵組2014年以「查無不法」簽結。民進黨今天召開記者會質疑，中影案疑點重重，呼籲北檢應立即重啟調查，檢調更應約談前總統馬英九。

民進黨發言人張志豪表示，馬辦發言人徐巧芯和前立委蔡正元互打，蔡正元嗆徐巧芯嗆若要談「中影案」，受傷最重的一定是徐巧芯心中的「偉人」，甚至說「妳再提一次中影，『有人』就會下地獄」，北檢應該要重啟調查。

國民黨2006年出售三中股權遭質疑「賤賣」，特偵組2014年卻以「查無不法」簽結。

民進黨副秘書長徐佳青舉例說，蔡正元擔任中影董事長時，利用阿波羅公司進行減資增資，掏空中影，蔡正元與阿波羅公司都被判賠，結果這個案子卻被特偵組行政簽結，其他還有三中相關案件，國民黨都敗訴，不過特偵組卻都沒有約談主要決策者、時任國民黨主席的馬英九。

張志豪表示，蔡正元在3月26日對徐巧芯說「有人賣黨產收不到錢，靠蔡正元才解除危機，妳要不要知道詳情？明白告訴妳蔡正元沒有被判刑確定，妳再提一次中影，有人就會下地獄。」請蔡正元說明，這個賣黨產的「有人」到底是誰？北檢也應盡速重啟調查，回應人民的高度期待。

民進黨發言人吳沛憶也表示，三中本來是國家財產，不但被國民黨當成黨產，還不明不白變賣，國民黨內也有人作證，國民黨當初是低價賤賣黨產，特偵組當時傳喚這麼多人，為什麼就是沒傳喚馬英九？甚至草草簽結。民進黨呼籲，馬辦、國民黨主席洪秀柱應該向社會說明，三中案是否涉及不法？而不只是拿來在做為國民黨內的「網內互打」之用。

民進黨要求，應該立即約談馬英九、馬英九辦公室應該出面說明。