台南參訪 洪秀柱和老榮民握手 榮民：你哪位呀？

洪秀柱和老榮民握手 榮民：你哪位呀？（記者黃文瑜攝）

2017-04-11 12:01

〔記者黃文瑜／台南報導〕國民黨主席洪秀柱台南參訪行程，到永康的信義會靈糧堂與老榮民一起用餐，還貼心為長輩們盛飯，洪秀柱一下車便熱情與長輩握手，一位姚姓老榮民與她握手後，認真的問：你哪位啊？讓全場笑翻。

青陽協會的永康老人關懷據點，每周有2 天陪長輩做運動，並且一同用餐，洪秀柱特別到場為長輩盛飯，並一同用餐談天、也親手餵無法自行用餐的長輩吃飯，讓老奶奶笑咪咪。

洪秀柱一下車，和老農民親切握手，一位姚伯伯握手後，以熱情的鄉音問洪，「你哪位呀？」引發全場大笑。

姚伯伯事後表示，因為平常都在電視上看到主席，事前也不知道她要來，所以一時沒認出來，但是看到黨主席本人，真的很開心。

洪秀柱表示，這些長輩在過去為國家打拚，過去辛苦，現在生活也不容易，她認為盡孝道是中華文化的傳統美德，但是如何從服務的行動中讓長輩感受到溫暖、受到尊重才是最重要的。