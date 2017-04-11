被高中職儀隊女生攻佔…國防部變青春活潑了

國防部邀高中職儀隊到國防部參與活動。（記者羅添斌攝）

2017-04-11 12:17

〔記者羅添斌／台北報導〕國防部今年要舉辦全國高中職校儀隊競賽，共計有51所學校報名，今天更邀請2所學校儀隊代表到國防部亮相，讓原本嚴肅的國防部氣氛頓時活潑青春起來。

台中女中儀隊隊長陳芷羚說，儀隊是重紀律的團隊，在其中可以學習到做事的態度，也能夠學習到團隊合作的精神；中壢家商儀隊隊長戴欣怡則說，很感謝國防部今年辦理儀隊競賽，也很開心能有這個機會參加今年比賽，參加儀隊追求的是一種崇高的榮譽，也是展現力與美的競技，更彰顯團隊合作的精神。

國防部文宣處長陳育琳少將指出，去年軍人節期間，國防部邀請6所學校試辦儀隊觀摩比賽，由於廣受好評，今年特別擴大舉辦，並且接受全國高中職校報名，獲得51所學校熱情響應。

在獎勵部分，冠亞季軍可分別獲得6萬、4萬及2萬元將金，績優5名可各獲1萬元獎金，另將頒發晉級決賽學生（含備手），每人感謝狀乙幀。

國防部競賽區分初賽及決賽兩階段，初賽分別於北中南3地區舉行，決賽將於7月8日在台北市兩廳院廣場舉行，屆時會由國防部長馮世寬親自主持。

此外，每年都以秒殺速度報名爆滿的國軍暑期戰鬥營，今年將在7月3日至7月29日舉行，陳育琳少將表示，今年暑期戰鬥營班隊共計辦理19個營隊，37梯次，總計將招訓3460個名額，延續軍方舉辦各學校射擊競賽的想法，今年的暑期戰鬥營將有大部分的營隊將安排實彈射擊課程，要將全民國防理念扎根。