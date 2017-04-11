爆馬收頂新錢逆轉判有罪 周玉蔻：我是被獵殺的女巫

2017-04-11 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴周玉蔻3年前指稱，前總統馬英九疑收頂新集團2億元政治獻金，被馬控告涉犯加重誹謗罪嫌，一審判周無罪，馬不服上訴高院並2度出庭，高院今上午宣判，改判周玉蔻拘役50天，得易科罰金5萬元；事後，周玉蔻在臉書發布聲明！

周玉寇用諷刺語調表示，很榮幸成為司法政治判決的標的，司法政治獵殺的女巫，「謝謝你，審判長陳筱佩女士，你的自由心證在歷次出庭時，都表現得淋漓盡致，政治色彩鮮明，毫無掩飾，希望對得起你的良心。陪審及受命兩位男性法官，你們的懦弱，讓人開了眼界」。