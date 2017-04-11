議員批一例一休是「么壽修法」 籲高市府暫緩稽查

2017-04-11 11:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃紹庭今在議會質詢時，痛批一例一休根本是「么壽修法」﹗黃紹庭進一步建議，7月開始高雄應暫緩主動檢查與裁罰；高市勞工局長鄭素玲則回應，目前還是會配合中央政策，並持續加強宣導。

高市議員黃紹庭、黃香菽、陳玫娟，上午針對一例一休進行聯合質詢，議員強調，一例一休導致勞工收入減少、各行各業競相漲價，黃紹庭更痛批一例一休根本是么壽修法，強烈建議7月正式檢查與裁罰時，高雄應該暫緩。

議員們並質疑勞工局，沒將基層實際情況與心聲反映給中央，要求勞工局應該跟勞工、民眾站在一起，多聽聽基層聲音。

鄭素玲澄清，地方業界、勞工都有不少想法，勞工局均已彙整並轉給勞動部知道，她並重申高雄市政府立場，7月會配合中央政策。