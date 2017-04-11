| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

議員批一例一休是「么壽修法」 籲高市府暫緩稽查

2017-04-11  11:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃紹庭今在議會質詢時，痛批一例一休根本是「么壽修法」﹗黃紹庭進一步建議，7月開始高雄應暫緩主動檢查與裁罰；高市勞工局長鄭素玲則回應，目前還是會配合中央政策，並持續加強宣導。

高市議員黃紹庭、黃香菽、陳玫娟，上午針對一例一休進行聯合質詢，議員強調，一例一休導致勞工收入減少、各行各業競相漲價，黃紹庭更痛批一例一休根本是么壽修法，強烈建議7月正式檢查與裁罰時，高雄應該暫緩。

議員們並質疑勞工局，沒將基層實際情況與心聲反映給中央，要求勞工局應該跟勞工、民眾站在一起，多聽聽基層聲音。

鄭素玲澄清，地方業界、勞工都有不少想法，勞工局均已彙整並轉給勞動部知道，她並重申高雄市政府立場，7月會配合中央政策。

廣告
  • 高市議員黃紹庭（左）、黃香菽痛批一例一休對地方衝擊太大。（記者王榮祥攝）

    高市議員黃紹庭（左）、黃香菽痛批一例一休對地方衝擊太大。（記者王榮祥攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一例一休 勞檢 鄭素玲
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蕈菇雞肉卷
美秀私房菜✧鹹豬肉
泰式✧雞絲拌高麗菜
蝦仁這樣洗更好吃！
轉寄

標題：議員批一例一休是「么壽修法」 籲高市府暫緩稽查


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月11日‧星期二‧丁酉年三月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.