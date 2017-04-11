柯建銘帶「熊貓眼」現身立院 原來是因為......

柯建銘表示，因為前往中醫針灸頭部，但針插到眼睛附近時難免插到微血管，所以才會造成瘀血。（記者廖振輝攝）

2017-04-11 11:50

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨團總召柯建銘今日現身立院議場時，被發現右眼「紅腫一片」，變成熊貓眼，他受訪時表示，因為上週六發現眼睛有紅斑，所以前往中醫針灸頭部，但插到眼睛附近時難免插到微血管，所以才會造成瘀血。

根據《蘋果日報》報導，柯建銘表示，每個人看到都會嚇一跳，當時針灸完眼睛腫起來不能動，但現在已經好了，視力也正常。

柯建銘表示，醫師說療程要3個月，目前先試試看療程，但針灸難免刺到會流血，醫師也保證說這情形是正常，也不會感到疼痛，未來很快就會恢復，感謝大家關心。