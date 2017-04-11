航空城都計10月拍板 鄭文燦：配地41％

2017-04-11 11:40

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市長鄭文燦今天在市議會施政報告時明確表示，桃園航空城都市計畫在今年10月就可定案，明年可以進行地上物查估，配地比經精算後為41％，原則上尊重地主決定，無論是剔除或保留都會尊重民主機制，但絕對不會有單一房子保留的情況出現，要保留則是整個區域都給予保留。

鄭文燦回答市議員郭麗華質詢時表示，桃園航空城都市計畫並非沒有進度，去年已經完成30場聽證會，對於地主提出意見都有專案檢討，目前至少有10處區域確定要進行調整。

鄭文燦也提到，無論是剔除或保留，都會尋求最大的支持，但原則上是尊重整個區域的民意，若絕大部分不想參加都市計畫，則會將該區域從都市計畫中剔除，原建物保留。