《李明哲案》開國際記者會？外交部：陸委會主政

李明哲案，時代力量黨團要求外交部召開國際記者會。（記者黃耀徵攝）

2017-04-11 11:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣非政府組織（NGO）工作者李明哲遭中國關押一案，時代力量今要求外交部與陸委會應該儘速召開國際記者會，向國際社會呼籲釋放李明哲。

立法院時代力量黨團今早召開記者會，針對「李明哲案」發表四點立場，首先嚴厲譴責中國政權粗暴非法的關押行為，呼籲中共立即釋放李明哲；第二，要求政府提供李明哲家屬所有協助，並每天向李凈瑜及李明哲親友說明救援進度，極力爭取在最短時間內讓李明哲回到台灣；第三，要求外交部與陸委會儘速召開國際記者會，向國際社會嚴正表達我國立場；第四，要求國安會秘書長至立法院進行專案報告，清楚說明政府目前的救援進度及實質作為。

外交部今天回應表示，「李明哲案」由陸委會主政，外交部觀察並注意此案相關發展，惟外交部目前沒有進一步評論。