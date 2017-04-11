《動保法》三讀通過 吃貓、狗肉最高可罰25萬元

《動物保護法》部分條文修正案，針對吃貓肉、吃狗肉或其內臟等明確入法，將處新台幣5萬元以上，25萬元以下罰鍰。示意圖。（資料照，記者佟振國攝）

2017-04-11 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕日前國防部發生軍人虐殺流浪狗小白事件，還有台大僑生虐死流浪貓「大橘子」等虐待動物事件。今天立法院三讀通過《動物保護法》修正草案，對於吃貓肉、吃狗肉或其內臟等，違法者將處新台幣5萬元至25萬元以下罰鍰，還要公布姓名、照片以及違法事由，如果限期未改善者，得連續處罰。

綜合媒體報導，提案的國民黨立委王育敏表示，修法主要目的是虐待犬貓事件頻傳，之前還甚至發生集團放狗殺街貓事件，僅台北市就有85起檢舉案，現行動物保護法刑度嚇阻力不足，實有提高虐待動物處罰之必要；此外，近年來民眾動保意識的提升，地方政府也率先將禁食貓狗肉列入自治條例中，促成本次禁食貓狗肉的修法。

現行《動物保護法》第25條規定，將故意殺害、虐待動物，使動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失的刑責，經三讀通過，由現行一年以下有期徒刑或拘役，10萬至100萬罰鍰，提高至二年以下有期徒刑或拘役，併科20萬至200萬元罰鍰，針對情節重大或連續犯、累犯者，最高可處一年以上五年以下有期徒刑，併科50萬至500萬元罰鍰。

而在第27條中，除了販售、購買之外，新增「食用」、「持有」犬貓屠體、內臟或含有犬貓成份的食品，也要開罰新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰。

另外，民進黨立委邱志偉也提案，明定未來飼主不得以汽機車牽引寵物，否則將開罰3000元以上，15000元以下罰鍰。