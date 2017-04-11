邱毅：李凈瑜想救夫就找蔡正元 網友酸「一條龍生意」

2017-04-11 12:09

〔即時新聞／綜合報導〕前民進黨黨工李明哲在中國「被失蹤」，其妻李凈瑜原訂昨日搭機前往北京商討救夫事宜，卻慘遭中國「出奧步」，將她的台胞證註銷、讓她無法登機。不過，前立委邱毅卻在臉書上說，李凈瑜若想救夫，就應該和蔡正元聯絡，此說法遭網友譏諷是「一條龍生意」。

邱毅在臉書上PO文表示：「李明哲太太到底是想救夫，還是害夫，我真的迷惑了。李明哲現在因國安問題被覊押，其實真正的原因並不清楚。大陸國台辦已給了一條管道，要李太太找蔡正元協助，因為國台辦和海協會受制於兩岸僵局未解，不願透過陸委會和海基會。」

並且指出：「按理，李太太若真想救夫，是該和蔡正元連絡，請求幫忙。可是李太太不僅拒收李明哲信件，還大駡兩岸掮客等。這種操作方式是洪慈庸選立委的造勢模式，可能對李太太知名度大有裨益，卻會害慘被羈押中的丈夫，讓李明哲雪上加霜。所以我建議，李太太還是找蔡正元幫忙，畢竟萬事不如救夫急，至於政治操作的動作，只會害苦自己老公，真別把救夫搞成害夫了！」

不過，邱毅的PO文卻慘遭網友狠吐槽：「這不就一條龍生意嗎」、「政治皮條客」、「跟鬼拿藥單」、「其他事可以當你說笑話，這事這樣說真的很垃圾」、「劇本都編好了，前戲也安排好了，快來配合啊」、「邱會跳出來罵表示李偏離中方要的劇本，而且是朝他們不希望的方向走」。