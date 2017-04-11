被童仲彥酸只會打麻將、靠爸 余筱萍反擊這樣回…

余天大女兒余筱萍決定參選台北市中正萬華區議員，遭同區議員童仲彥酸只會打麻將還靠爸，今天她上廣播節目反擊。（資料照，記者陳逸寬攝）

2017-04-11 13:01

〔即時新聞／綜合報導〕余天大女兒余筱萍有意要參選台北市萬華區議員，看準議員童仲彥家暴被開除黨籍的空缺。童仲彥昨天則酸她只會打麻將還靠爸，余筱萍今天上午接受廣播節目專訪時正面回應，表示「有爸爸靠很幸福」，也感謝童仲彥的批評與指教，未來會向他學習政治專業，屆時不會拿他的家暴事件來攻擊。

綜合媒體報導，余筱萍今天接受《蔻蔻早餐》節目專訪時表示，自己將會參加民進黨北市中正、萬華區議員初選，這項決定不會改變。至於外界對她多有「靠爸」的質疑，余筱萍坦言「有爸爸靠很幸福」，但她強調，爸爸現在是民進黨新北市黨部主委，不想選新北市「找他麻煩」，也未選擇出生地北投區，就是想靠自己的力量參選，剛好中正萬華區因童仲彥被開除黨籍有空缺，可以試試看。

而對於童仲彥酸她「只會打麻將」，余筱萍則笑說，麻將專業確實與選民服務無關，很謝謝童的指教，會好好向他學習政治專業。主持人周玉蔻問及，若跟童仲彥一起參選，會不會用家暴事件攻擊他？余筱萍說，童是政治前輩，不應該批評論戰別人，這樣不禮貌。