川習會後 外交部︰美國已向我簡報
外交部證實，美方稍早已對我完成川習會簡報。（法新社）
〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於6日到7日，在美國佛州舉行了舉世矚目的「川習會」。外交部今天表示，美方已經依照慣例，在美東時間10日向我方進行會後簡報。
「川習會」落幕，雙方會談重點在於北韓問題與美中經貿，美方並沒有進一步為中國倡議的新型大國關係背書，美中建立外交安全、全面經濟、執法及網路安全、社會人文等4項對話機制，習近平並邀川普年內赴中國訪問。
外交部今天在例會中表示，過去美中高層會晤後，依例美方會在事後儘速安排向我方說明簡報。而就在幾個鐘頭前、於華府時間4月10日，美方已經完成向我方的簡報，雙方充分溝通意見，台美關係維持「零意外」原則。媒體詢問美方與我方匯報層級為何？外交部僅透露，是「非常適當」的層級。
另，4月10日為「台灣關係法」簽署第38年，駐美代表高碩泰於美國時間4月10日在「國家利益」（The National Interest）雜誌上發表專文，以「台美關係：堅定且重要」為題回顧台美關係的發展。高碩泰在文中指出，「川習會」甫結束，與之同樣具指標意義的是「台灣關係法」的簽署生效，該法具體呈現美國對台灣的基本承諾，並引導兩國的夥伴關係。高碩泰也提到美國前總統雷根所提出的「六項保證」（Six Assurance），從而確保以和平、並須經台灣民眾同意的方式，解決攸關台灣未來的議題。
高碩泰並在文中重申，台灣曾是國際援助受援國，現在正是回饋國際社會的時候，做為一個繁榮且不可缺少的民主國家，台灣有能力也有意願貢獻國際社會。盼在美國持續支持下，能擴大參與諸如「國際民航組織」、「國際刑警組織」及「世界衛生大會」等國際組織。高碩泰也強調，雖然世界局勢變化許多，然而自1979年以來，奠基於「台灣關係法」的台美關係，依然是重要且無可取代的安全與經濟夥伴關係。（12：10更新）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 2018北市長選舉 柯P最強對手非「賴神」？
- 提案將卸任正副總統禮遇金 砍至8萬 立委酸連戰 「領得很撐了！」
- 李明哲下落不明 時力：政府應表達嚴正立場
- 台南參訪 洪秀柱和老榮民握手 榮民：你哪位呀？
- 郝龍斌稱KMT可讓台灣錢淹腳目 鄉民：8年拼到22K？
- 女主播當眾揉一把 美乳冠軍險走光
- MLB》本季最尷尬失誤 軟弱滾地球清空滿壘（影音）
- 好古錐~蕭敬騰要帶獅團抓週
- 炎亞綸不替同志發聲 轉性力挺「他們」
- 台電風力機組施工 龍門村民抗爭阻擋
- （影音）分手沒說再見 徐佳瑩遭唐綺陽逼供情史認了
- 昨熱到用電量飆破表 今降溫有雷雨
- 銀膠菊肆虐彰、雲 投縣警戒
- 醫病》這季節過敏患者增4成 女大生北上念書出現氣喘
- 機位超賣趕乘客下機 亞裔男遭強行驅離濺血
- 鋒面來襲各地有雨 北台灣氣溫遽降10度
- 樂視放棄收購Vizio 瑞軒處分利益恐落空
- 「撿到」晉級 拓荒者謝雷霆
- VHQ-KY3月營收1.41億元 創歷史新高
- 〈愛情軍師團〉4～5月徵文啟事
- 不滿愛車被刮花 強國男持鐵鎚砸碎男童腦殼
- 台女星站穩最強女配角「謝謝對我這個台灣人的肯定！」
- 4/11重要財經新聞一覽
- MLB》洋基新王牌？主場開幕戰飆6.2局準完全比賽（影音）
- 投縣食安自治條例 擬嚴管核災區食品
- 高中肄業苦學 陳昭欽拚到人事處長
- 澳洲大堡礁連2年白化 近7成遭殃
- 北韓局勢緊張升溫 傳中國邊境增兵以備不測
- 紅馬-KY第一季營收17億元 年增48.6％
- 這哪招？邵雨薇豆花妹角色大亂鬥
- 大巨蛋安全工項 再核准7項施作
- 檢察官嫖幼齒「呷好逗相報」 判1年10月
- 注意！ 高鐵13日凌晨部分票務系統暫停服務
- NBA》半個菲律賓人 克拉克森未來想為菲律賓打球
- 北市》每天5人罹腸癌 6成市民未篩檢
- 家屬怒控 警和盧妻套招
- 富邦媒3月營收創同期新高 本季強打促銷活動
- 宜蘭縣冬山河清晨驚傳浮屍 警方調查
- 竹南塭內社區生態之旅 入選環保小學堂
- 嘉義城隍廟註生娘娘 首招契子
- 南加州校園槍擊 至少2死2傷
- 台電創意鐵塔競賽 首屆作品將化身地標
- 理工男自學電影 創業想當「魏德聖」
- S8三星最大機王 5.1開賣 歷代最大螢幕24,900元起 15天內不良品可換新
- 單季42次大三元 魏少獨霸NBA
標題：川習會後 外交部︰美國已向我簡報
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email