川習會後 外交部︰美國已向我簡報

外交部證實，美方稍早已對我完成川習會簡報。（法新社）

2017-04-11 11:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平於6日到7日，在美國佛州舉行了舉世矚目的「川習會」。外交部今天表示，美方已經依照慣例，在美東時間10日向我方進行會後簡報。

「川習會」落幕，雙方會談重點在於北韓問題與美中經貿，美方並沒有進一步為中國倡議的新型大國關係背書，美中建立外交安全、全面經濟、執法及網路安全、社會人文等4項對話機制，習近平並邀川普年內赴中國訪問。

外交部今天在例會中表示，過去美中高層會晤後，依例美方會在事後儘速安排向我方說明簡報。而就在幾個鐘頭前、於華府時間4月10日，美方已經完成向我方的簡報，雙方充分溝通意見，台美關係維持「零意外」原則。媒體詢問美方與我方匯報層級為何？外交部僅透露，是「非常適當」的層級。

另，4月10日為「台灣關係法」簽署第38年，駐美代表高碩泰於美國時間4月10日在「國家利益」（The National Interest）雜誌上發表專文，以「台美關係：堅定且重要」為題回顧台美關係的發展。高碩泰在文中指出，「川習會」甫結束，與之同樣具指標意義的是「台灣關係法」的簽署生效，該法具體呈現美國對台灣的基本承諾，並引導兩國的夥伴關係。高碩泰也提到美國前總統雷根所提出的「六項保證」（Six Assurance），從而確保以和平、並須經台灣民眾同意的方式，解決攸關台灣未來的議題。

高碩泰並在文中重申，台灣曾是國際援助受援國，現在正是回饋國際社會的時候，做為一個繁榮且不可缺少的民主國家，台灣有能力也有意願貢獻國際社會。盼在美國持續支持下，能擴大參與諸如「國際民航組織」、「國際刑警組織」及「世界衛生大會」等國際組織。高碩泰也強調，雖然世界局勢變化許多，然而自1979年以來，奠基於「台灣關係法」的台美關係，依然是重要且無可取代的安全與經濟夥伴關係。（12：10更新）