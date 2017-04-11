李明哲下落不明 時力：政府應表達嚴正立場

李明哲下落不明，時代力量提案認為，政府應盡速召開國際記者會，對國際社會表達我國嚴正立場。（記者黃耀徵攝）

2017-04-11 11:11

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院院會上午針對李明哲遭中國無故拘留長達二十多天一事做成決議，除對中國以違反人權方式逮捕拘禁李明哲表達嚴厲譴責與抗議外，也要求政府應盡力協助家屬與對岸交涉，爭取讓李明哲在最短時間內回台；時代力量提案認為，政府應盡速召開國際記者會，對國際社會表達我國嚴正立場。

我國非政府組織工作者李明哲，自上月十九日赴中卻遭中國以不明原因拘留至今已超過半個月，就連妻子李凈瑜昨試圖前往中國探視，台胞證也遭註銷、無法入境中國，中國打壓行為逐漸引起台灣社會反彈。立法院院會上午分別通過民進黨與時代力量黨團提案，提案內容呼籲中國應盡速釋放李明哲，同時對外說明李明哲遭拘留原由關押地點。

此外，時代力量黨團認為，李明哲遭中國無故拘留一事非同小可，政府在李凈瑜被中國拒絕入境後態度應更強硬，因此在提案中要求政府，應盡速召開國際記者會，對外說明我國對李明哲一案的嚴正立場。