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日本拒認沖之鳥周邊漁權 國民黨批蔡政府不吭聲

2017-04-11  11:01

〔記者施曉光／台北報導〕外傳政府在台日雙方漁業小組會議中要求日方承認我國漁船在沖之鳥周邊漁權，遭日方明確拒絕，國民黨文傳會副主委唐德明今日召開記者會質疑，民進黨政府及駐日代表謝長廷悶不吭聲，台灣漁民權益只因為成就民進黨對日本的政治想像，不敢挑戰日本對沖之鳥礁的主權聲索而被犧牲了。

唐德明表示，他翻遍所有報紙，不論是總統府、行政院或謝長廷，都沒有任何對漁民表示歉意的相關說法，好像漁民權益只是無足輕重的一件小事而已，謝長廷出席東京崇正公會懇親大會致詞，只說客家鄉親是文化交流典範，蔡政府與謝長廷怎麼可以一句抗議的話都不說呢？

唐德明質疑，民進黨政府上台後，一再強調與日本關係友好，但用人民權益換來的，都只是看得到吃不到的所謂政治好處，對所有台灣人民來說，蔡政府對日本的諂媚，都像是熱臉貼冷屁股而已，如今台日自由貿易協定連影子都還沒有，沖之鳥礁周邊的漁權就沒了。

唐德明表示，國民黨譴責蔡政府犧牲漁民權益，只為成就民進黨台日友好的政治想像，並再一次重申該黨堅決反對開放日本核食進口的堅定立場。

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  • 日本拒認沖之鳥周邊漁權，國民黨批蔡政府不吭聲。（資料照，記者羅沛德攝）

    日本拒認沖之鳥周邊漁權，國民黨批蔡政府不吭聲。（資料照，記者羅沛德攝）

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