不滿318、323兩案判決 國民黨籲檢方上訴以懲刁頑

2017-04-11 11:04

〔記者施曉光／台北報導〕發生在3年前的318攻占立法院、323攻占行政院等司法案件，最近法院一審判決陸續出爐，國民黨文傳會副主委洪孟楷今日召開記者會，質疑法院對於暴民行為不依法判決，而是自創「公民不服從」解釋為民眾開脫，或是明明罪證確鑿的煽惑犯罪，法官也就不敢苛責這些人踐踏司法、破壞法治社會的行為，國民黨呼籲檢方挺起司法人的風骨上訴，以懲刁頑。

洪孟楷表示，318案件法官接受「公民不服從」主張為闖入立法院的暴民開脫，根本已經違反憲法及法官法所賦予法官的審判權力，而且翻遍六法全書，從頭到尾就沒有所謂的「公民不服從」，法官卻捨法律而就主張，只是為了幫民眾開脫，徹底賠上了台灣法官的威信。

至於323案的判決，他說，更是印證別人小孩死不了，只要夠有名，就無罪，帶頭指揮喊打沒事，以後警察執法將更加困難，也與人民的認知相差太遠，難道法官也會見風轉舵，迎合執政當局？而昨天的判決更是鼓勵往後攻占公署民眾，一定要當領袖、要闖出名，才可以無罪，因為現在部分有罪、部分無罪，就是讓人民分不清司法的標準何在！

洪孟楷強調，本件審判最該負責的人還是行政院長林全，因為林全一上任後就簽署撤告，行政權完全向犯罪者低頭。