前瞻計畫對雙北不公？朱立倫籲拋開政治色彩

2017-04-11 10:38

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院前瞻基礎建設計畫因預算分配問題，引發部份縣市爭議。新北市長朱立倫今天表示，目前雙北市都沒有受到公平待遇，他會和台北市一起努力爭取，不管市府、中央及地方民意代表，應該拋開政黨或政治色彩，共同爭取屬於市民的建設。

朱立倫表示，未來將透過各種管道由下而上，包括從各局處向上至各部會，以及立法院公聽會或行政院院會積極爭取，做好完整準備，以市民的需要、國家的未來前瞻做考量，沒有任何政治考量，希望行政院能夠公平對待，共同為台灣未來努力。

由於這次台北市提出許多計畫，也都沒被納入，引發「內線消息」質疑。朱立倫表示，目前雙北地區都沒有受到公平的待遇，希望環狀線二期、萬大中和樹林線以及汐止民生線等捷運建設，能和台北市合作，全力爭取。

因新北市立委多數為民進黨籍，朱立倫說，包括市府、中央及地方民意代表，應該共同為市民爭取捷運、城鄉、綠能、水利等建設，這不是代表政黨，沒有任何色彩。