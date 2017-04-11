中影案疑雲 民進黨團要北檢重啟調查

立法院民進黨團幹事長葉宜津（右）與立委莊瑞雄（左）11日召開記者會，針對國民黨出售三中股權（中影、中廣、中視）時爆發「賤賣」疑雲，特偵組於二○一四年以「查無不法」簽結一事，呼籲北檢應立刻重啟對中影交易案的調查。（記者黃耀徵攝）

2017-04-11 10:23

〔記者楊淳卉／台北報導〕國民黨是否「賤賣」中影？行政院黨產會直指中影股權交易案時，中影價值被嚴重低估，特偵組2014年以「查無不法」為由行政簽結三中案太草率。由於特偵組當時並未傳訊決策者國民黨主席馬英九，立法院民進黨團今召開記者會，指中影案還有很多疑點，強烈要求北檢立即對中影案重起調查，並約談中影案關鍵人馬英九。

國民黨政策會執行長蔡正元日前與前總統馬英九辦公室發言人徐巧芯在臉書隔空交戰，意外扯出中影交易案，蔡正元還爆「有人賣黨產收不到錢」、「中影案最後會受中傷的是妳心中的偉人」、「最後下地獄的人會是誰」，直指中影案還有其他內幕，且馬英九就是關鍵人物。

特偵組已於今年初廢止。立院民進黨團幹事長葉宜津表示，中影的財產來自接收日產，當然是是國產，不容其他人侵佔或胡亂賣掉。她也說，法院已認證時任檢察總長黃世銘是馬的政治工具，當時特偵組辦案時未約談馬英九；特偵組裁撤後，也未將三中案卷宗移交北檢，中影案不該簡單被「吃案」草草簽結，既然黨產會已掌握新事證，北檢應重起調查，約談馬英九。

民進黨立委莊瑞雄說，特偵組將中影這項重大案件草草簽結，讓人無法苟同，過去台北地院林姓法官都曾寫文章指中影交易黑影幢幢，司法機關必須對中影「賤賣」疑雲澄清，不能只讓黨產會孤軍奮鬥，而現在檢視中影案就是最好時機。

相關影音