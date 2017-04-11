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2018轉戰台北市？ 朱立倫：做好市政工作

2017-04-11  10:11

〔記者賴筱桐／新北報導〕《美麗島電子報》昨天公布2018台北市長初選民調，其中「擔任市長的適合度」，新北市長朱立倫僅次於現任市長柯文哲，並贏過台南市長賴清德，外界揣測，朱立倫下一步可能前進台北市，和柯P捉對廝殺。朱立倫今天對此表示，他做好市政工作最重要，對於是否轉戰北市，沒有把話說死。

《美麗島電子報》民調詢問民眾對於6位可能人選擔任市長的適合度，結果各為柯文哲44.6%、朱立倫44.4%、賴清德40.4%、張善政26.3%、姚文智23.2%、蔣萬安19.6%。若柯文哲與國民黨朱立倫對決，支持度分別是柯文哲40.0%、朱立倫37.6%。

朱立倫今天受訪表示，他是現任新北市長，做好市政工作，也為台北市加油，目前最重要的工作是和柯市長共同爭取各項重大建設，尤其是雙北地區民眾關心的前瞻建設，包括環狀線二期、萬大中和樹林線二期、民生汐止線，事關雙北市民權益，另外新店溪上游整治，一直到自來水專管建設，關係大台北地區用水問題，「做好市政就是奠定未來最好的基礎」。

媒體追問，轉戰北市會是一個考量嗎？

朱立倫再次強調，他做好市長工作，柯市長做好他的台北市長工作，雙北一起合作。

如何看待賴清德參選台北市長的民調？朱立倫說，賴市長做台南市長，柯市長做台北市長，他做新北市長，每一位市長爭取自己的建設，做好市政工作，就是對市民最好的負責。

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  • 《美麗島電子報》昨天公布2018台北市長初選民調，其中「擔任市長的適合度」，新北市長朱立倫僅次於現任市長柯文哲。朱立倫今天表示，他做好市政工作，就是對市民最好的負責。（記者賴筱桐攝）

    《美麗島電子報》昨天公布2018台北市長初選民調，其中「擔任市長的適合度」，新北市長朱立倫僅次於現任市長柯文哲。朱立倫今天表示，他做好市政工作，就是對市民最好的負責。（記者賴筱桐攝）

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