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柯文哲這4句話 讓他批評真是「大秀下限」

2017-04-11  10:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲上月出訪說出「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，引起爭議，而前天在《新新聞》社慶專題演講上，分享東南亞考察心得時，又管不住嘴巴，批評「「香港不是只有小，連選舉的自由都沒有」、「香港連自由的靈魂沒有」，更說「新加坡是住在籠子裡的金絲雀」，這些被外界認為是失言的發言，遭世新大學口語傳播系教授游梓翔痛批，柯市長的發言真是「大秀下限」。

游梓翔昨在臉書發文，先問「台灣多大？台北市多大？」，他認為柯文哲只用面積大小看人只顯得自己的格局氣度都小到不行，裡面住的還不是金絲雀，是隻青蛙。

游梓翔表示，難道「沒有選舉就沒有自由靈魂？柯市長如果信奉這種把選舉看成一切的邏輯，可以到中國貴賓前面去大放厥詞、丟人現眼，何必欺負香港人，柿子挑軟的吃」。

游梓翔指出，台灣選舉很多，但選舉的弊端也很多，例如無止盡的對立內耗、人家進步我們原地踏步，「選出像柯市長這樣歷練不足、狂妄自大的人物。不能自省而認定選舉就是一切，更證明了如果空有選舉而少了尊重、謙虛、涵養、進步，其實沒啥好吹牛的」。

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  • 日前台北市長柯文哲多次引起爭議發言，遭世新大學口語傳播系教授游梓翔痛批真是「大秀下限」。（資料照，記者廖振輝攝）

    日前台北市長柯文哲多次引起爭議發言，遭世新大學口語傳播系教授游梓翔痛批真是「大秀下限」。（資料照，記者廖振輝攝）

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相關關鍵字： 失言 新加坡 柯文哲 游梓翔 香港
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