李明哲案 時力要外交部開國際記者會
2017-04-11 09:17
李明哲遭中國關押，立院時力黨團要求外交部、陸委會召開國際記者會表達立場。（記者楊淳卉攝）
〔記者楊淳卉／台北報導〕針對非政府組織工作者李明晢遭中國政府關押一是，立院時代力量黨團今召開記者會發表四點立場，除嚴正譴責中共粗暴非法關押行為，呼籲立即釋放李明哲，並要求外交部、陸委會儘速召開國際記者會，向國際社會表達立場。
時力黨團總召徐永明表示，時力要求國家安全會議秘書長到立法院專案報告，向家屬、國人說明政府救援進度、實質作為；也要求政府要提供家屬所有協助，每天向家屬說明救援進度，爭取最短時間讓李明哲返台。
時力今也要求核二燃料儲存空間改建案立即停止施工，本週五會建請院會做成決議，要求原能會和台電送安全評估報告送立法院前，不可進行核電廠工作改建重起核二一號機。
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